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Новости регионов: в Якутии спрогнозировали морозы до -60 градусов

Новости регионов: в Якутии спрогнозировали морозы до -60 градусов

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В Якутии спасатели готовятся к экстремальным морозам, в некоторых районах прогнозируют до -60 градусов. На полюсе в данный момент градусники показывают в районе -57 градусов. В районах, где столбики термометров опустились ниже -40 градусов для школ и детских садов ввели свободное посещение.

На Сахалине МЧС пришлось перекрыть федеральную трассу, так как дорога превратилась в каток. Теперь на закрытом отрезке работают коммунальные службы, они убирают снег и проводят обработку против образования льда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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