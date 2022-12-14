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Школы Астрахани перешли на удаленный формат обучения из-за свиного гриппа
Школы Астрахани перешли на дистанционный формат обучения из-за вспышки свиного гриппа. Азиатский штамм активно циркулирует в этом сезоне и уже получил печальную известность из-за возможных осложнений на легкие.
По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, данный вид гриппа в регионе не фиксировали 10 лет. Перейти на удаленку должны все учебные заведения в городе. Остальным районам области разрешили самостоятельно выбирать формат работы, в зависимости от фактической обстановки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.