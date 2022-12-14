Школы Астрахани перешли на удаленный формат обучения из-за свиного гриппа

Школы Астрахани перешли на дистанционный формат обучения из-за вспышки свиного гриппа. Азиатский штамм активно циркулирует в этом сезоне и уже получил печальную известность из-за возможных осложнений на легкие.

По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, данный вид гриппа в регионе не фиксировали 10 лет. Перейти на удаленку должны все учебные заведения в городе. Остальным районам области разрешили самостоятельно выбирать формат работы, в зависимости от фактической обстановки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.