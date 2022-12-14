В Петербурге ввели масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидобстановки

Масочный режим возвращают в Санкт-Петербурге. Он начинает действовать с 14 декабря, но пока только на территории больниц и других социальных учреждений.

Причиной таких мер стала ситуация с гриппом – порог заболеваемости уже превышен более чем в два раза. Причем больше половины инфицированных дети. Для школьников и студентов снова вводят проверку температуры.

Отдельные правила есть для медучреждений. Больницы приостанавливают плановую госпитализацию детей и ограничивают посещение. Теперь пройти смогут только те, кто ухаживает за тяжело больными пациентами.

В общественном транспорте усилили профилактическую обработку средствами против различных вирусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.