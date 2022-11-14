В Кирове наградят курьера, который спас сбежавшего из детского сада ребенка. Мужчина заметил девочку в одном подгузнике, она шла босиком по тротуару.

Записи с камер видеонаблюдения появились в соцсетях. Курьер остановился, подозвал прохожую, а затем отнес ребенка к женщине домой, откуда вызвали машину скорой помощи.

Как выяснилось, девочка сбежала из детского сада во время тихого часа. Там ее отсутствия никто не заметил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.