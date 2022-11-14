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В Кирове наградят курьера, который спас сбежавшего из детского сада ребенка

В Кирове наградят курьера, который спас сбежавшего из детского сада ребенка

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В Кирове наградят курьера, который спас сбежавшего из детского сада ребенка. Мужчина заметил девочку в одном подгузнике, она шла босиком по тротуару.

Записи с камер видеонаблюдения появились в соцсетях. Курьер остановился, подозвал прохожую, а затем отнес ребенка к женщине домой, откуда вызвали машину скорой помощи.

Как выяснилось, девочка сбежала из детского сада во время тихого часа. Там ее отсутствия никто не заметил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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