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Новости регионов: на трассе в сторону Сочи перевернулась фура

Новости регионов: на трассе в сторону Сочи перевернулась фура

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На трассе в сторону Сочи перевернулась фура. Как рассказал очевидец, машина не вписалась в поворот и опрокинулась на бок. Движение под одной полосе было перекрыто. Вытекающее из автомобиля топливо залило почти всю проезжую часть. Информации о пострадавших, а также о том, что стало причиной инцидента, пока нет.

Разрушенную часть Крымского моста планируют восстановить в следующем месяце. Планами поделился вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на Крымском мосту выполнили надвижку двух пролетов, каждый из них весит по 300 тонн. Рабочим предстоит восстановить еще два пролета из четырех.

Ледяной дождь и мокрый снег прошли во Владивостоке. из-за чего на дорогах образовалась гололедица. Самыми опасными стали крутые склоны сопок. По всему городу было зафиксировано множество мелких аварий. Очевидцы в одном из районов сняли попытки водителя спуститься. Машина на гололеде потеряла управление и понеслась вниз, сбивая припаркованные на обочине автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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