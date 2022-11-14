Новости регионов: на трассе в сторону Сочи перевернулась фура

На трассе в сторону Сочи перевернулась фура. Как рассказал очевидец, машина не вписалась в поворот и опрокинулась на бок. Движение под одной полосе было перекрыто. Вытекающее из автомобиля топливо залило почти всю проезжую часть. Информации о пострадавших, а также о том, что стало причиной инцидента, пока нет.



Разрушенную часть Крымского моста планируют восстановить в следующем месяце. Планами поделился вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на Крымском мосту выполнили надвижку двух пролетов, каждый из них весит по 300 тонн. Рабочим предстоит восстановить еще два пролета из четырех.

Ледяной дождь и мокрый снег прошли во Владивостоке. из-за чего на дорогах образовалась гололедица. Самыми опасными стали крутые склоны сопок. По всему городу было зафиксировано множество мелких аварий. Очевидцы в одном из районов сняли попытки водителя спуститься. Машина на гололеде потеряла управление и понеслась вниз, сбивая припаркованные на обочине автомобили.

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