Бортпроводников севшего в поле рейса встретили коллеги в Екатеринбурге

В Екатеринбурге встретили бортпроводников рейса Сочи – Омск, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Пока домой вернулись только четверо сотрудников "Уральских авиалиний". Пилоты все еще остаются в Новосибирске и участвуют в следственных действиях.

Экипаж в аэропорту встречал бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, он был на рейсе "уральцев", который четыре года назад сел на кукурузном поле. При встрече коллеги шутили про то, что кукуруза пришла к пшенице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.