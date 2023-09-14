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14 сентября, 11:15

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Бортпроводников севшего в поле рейса встретили коллеги в Екатеринбурге

Бортпроводников севшего в поле рейса встретили коллеги в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге встретили бортпроводников рейса Сочи – Омск, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Пока домой вернулись только четверо сотрудников "Уральских авиалиний". Пилоты все еще остаются в Новосибирске и участвуют в следственных действиях.

Экипаж в аэропорту встречал бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, он был на рейсе "уральцев", который четыре года назад сел на кукурузном поле. При встрече коллеги шутили про то, что кукуруза пришла к пшенице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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