В Приморье сократилось число отрезанных от транспортного сообщения сел

Число отрезанных от транспортного сообщения сел в Приморье сократилось до 11. Паводок идет на спад. Такую информацию дают в региональном МЧС.

На данный момент подтоплены 70 домов и почти 300 участков, остаются поврежденными 28 мостов. Дожди еще продолжаются, но опасность миновала, говорят представители местных администраций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.