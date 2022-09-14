В школе Кузбасса подняли флаг Сербии вместо российского

В одной из школ Кузбасса неправильно повесили российский флаг. Во время линейки под звуки гимна триколор подняли вверх ногами из-за чего он очень напоминал государственный символ Сербии. Церемонию пришлось прервать, после непродолжительной паузы флаг закрепили как положено.

Церемония поднятия флага в начале каждой учебной недели стала обязательной с 1 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



