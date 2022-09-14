Желтый уровень террористической опасности продлен в Севастополе

Действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлен до 28 сентября. Российские военные продолжают наносить массированные удары по позициям украинских боевиков.

Как сообщили в Минобороны, уничтожены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и еще двух механизированных бригад противника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.