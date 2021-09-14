В Петергофе из-за штормового ветра закрыли парки

Все парки государственного музея-заповедника "Петергоф" закрыли из-за сильного ветра.

"14 сентября в связи со штормовым предупреждением закрыты все парки ГМЗ "Петергоф". Для посетителей открыты только музеи: Большой петергофский дворец, Музей фонтанного дела, Дом игральных карт и Государевы потехи", – говорится в сообщении.

Погода в Петербурге ухудшилась в понедельник, 13 сентября. По информации синоптиков, порывы ветра достигали 15–20 метров секунду. С 14:00 понедельника закрыли для посещения городские сады, парки и скверы: Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперские сады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.