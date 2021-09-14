Новости России: у берегов Сочи прошел мощный смерч

Жители Сочи засняли на видео очередной мощный смерч. Воздушная воронка образовалась на границе грозовых облаков далеко в море, но успела подойти к берегу. Из-за угрозы, что погодное явление может повториться снова, в городе объявили штормовое предупреждение. Местных жителей и отдыхающих призывают не выходить без крайней необходимости из дома и не оставлять без присмотра детей.

Глава Забайкальского края не смог дождаться маршрутку на остановке. Он простоял там целый час. И, конечно, остался недоволен. На ситуацию ему пожаловалась школьница. По словам девочки, ей приходится подолгу ждать подходящий транспорт, опаздывать и мерзнуть.



В Воронеже начался первый в России суд по делу о договорном футбольном матче. В сговоре подозревают руководителя клуба профессиональной футбольной лиги "Чайка" и бывшего тренера команды "Черноморец". Якобы менеджер предложил тренеру полмиллиона рублей за то, чтобы "Черноморец" отдал победу сопернику без борьбы. А наставник в свою очередь уговорил сдать игру шестерых своих футболистов. В результате "Чайка" одержала победу со счетом 3:1. Если договорной характер того матча будет доказан, обвиняемым грозит до 5 лет тюрьмы.

В Красноярске провели открытый урок для первоклассников в чистом поле. Акцию устроили родители, которые уже устали возить своих детей на учебу в соседние районы.