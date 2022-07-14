Ливень накрыл Санкт-Петербург.

Основной удар стихии пришелся на север города. Там за полтора часа выпало более 40 миллиметров осадков, а это почти половина месячной нормы.

В настоящее время городские службы занимаются откачкой воды с улиц и проезжей части.

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