В Санкт-Петербурге выпала полумесячная норма осадков

В Санкт-Петербурге за полтора часа выпала почти полумесячная норма осадков. Основной удар первой волны стихии пришелся на север города.

Отмечается, что работают специализированные бригады, которые при помощи откачивающей техники помогают канализации быстрее справляться с последствиями ливня. Убирают воду и с проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.