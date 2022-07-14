Водители показали кадры огромного затора в Алтайском крае

Одна из самых живописных трасс в России – Чуйский тракт – превратилась в большой затор. Эта дорога пролегает через весь Горный Алтай и собирает на своем пути множество удивительных мест.

На кадрах видно, как большое количество машин практически стоит без движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.