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Новости часа: режим ЧС ввели в Хостинском районе Сочи после ливней

Новости часа: режим ЧС ввели в Хостинском районе Сочи после ливней

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге

Производство некачественного алкоголя остановили в Волгоградской области

В Сочи нарушено электроснабжение из-за мощного циклона

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге

Новости часа: в Москве начали менять асфальт на Сколковском шоссе

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Столкнувшийся с судном на реке Лене танкер покинул Иркутскую область

Пляжи Сочи закрыли из-за ливней и сильного ветра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Локальный режим ЧС ввели в Хостинском районе Сочи после ливней. Об этом сообщили местные власти.

Дневная пропускная способность Кольцевой линии метро выросла на 95 тысяч человек с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Почти три тысячи магазинов проверили в Москве на предмет продажи "Мистера Сидра". Напиток не нашли, рассказали в Роспотребнадзоре.

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