Новости часа: режим ЧС ввели в Хостинском районе Сочи после ливней

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Локальный режим ЧС ввели в Хостинском районе Сочи после ливней. Об этом сообщили местные власти.

Дневная пропускная способность Кольцевой линии метро выросла на 95 тысяч человек с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Почти три тысячи магазинов проверили в Москве на предмет продажи "Мистера Сидра". Напиток не нашли, рассказали в Роспотребнадзоре.