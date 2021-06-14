Новости России: Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки ДТП с автобусом под Петербургом

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Аварией в Ленинградской области, где опрокинулся экскурсионный автобус, занялись в Следственном комитете. О ходе расследования поручил докладывать глава ведомства Александр Бастрыкин. ДТП случилось в районе туристического центра Верхние Мандроги. Как предполагают, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением на скользкой после дождя дороге.
В Екатеринбурге посреди ночи загорелась легендарная больница в районе Зеленая Роща. Как рассказали очевидцы, огнем охвачены все 4 этажа. Здание это заброшено, но внутри могли находится люди. Больница после закрытия превратилась в ночлежку для бездомных.
Въезд в Ивановскую область ограничили. Все из-за большого количества заболевших в Москве. Такая информация появилась в официальных аккаунтах правительства в соцсетях. На въездах выставили посты ДПС. Они есть на Костромском, Ярославском и Московском направлениях. Для иногородних в Ивановской области обязательна двухнедельная самоизоляция.
Подробнее об этих событиях – в эфире телеканала Москва 24.
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