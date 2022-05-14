Новости регионов: пожары в Тюменской области и прорыв трубы в Красноярске

В Тюменской области спасатели срочно эвакуируют людей из районов, к которым вплотную подобрались сильные лесные пожары. Например, пришлось вывезти всех отдыхающих из оздоровительного центра "Красная гвоздика".

Ночью красноярцев разбудил фонтан кипятка высотой в пятиэтажный дом. На улице прорвало трубу. В тумане оказался весь район. Спустя час воду откачали и дорогу очистили. Ремонт планируют закончить до конца дня.

В центре Иркутска загорелось здание, где раньше располагался Театр юного зрителя. Пламя распространилось молниеносно из-за деревянных перекрытий. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров, сейчас огонь потушен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.