Новости регионов: арт-объект гигантской детской головы появился в Екатеринбурге

Гигантская детская голова появилась в Екатеринбурге. Арт-объект весит больше тонны и называется "Индустриальный младенец". Его стоимость составляет около двух миллионов рублей. Создатели рассказали, что изначально хотели поставить его в середине пруда, но по техническим причинам воплотить эту идею не удалось. Арт-объект вызвал у жителей неоднозначные мнения.

Сильный природный пожар тушат в Алтайском крае. В ликвидации задействовано почти 200 человек, к месту возгорания подогнали пожарный поезд, который доставил 120 тонн воды. Огонь удалось локализовать на площади тысяча гектаров. Его распространение остановили в девяти километрах от населенного пункта Бастан, где живет около 800 человек. Жителей пока не эвакуируют.

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