13 декабря, 17:30

Новости регионов: 90 пунктов обогрева и питания открыли вдоль дорог в Томской области

Новости регионов: около 25 машин столкнулись в Пензенской области

Жители Якутска сняли на видео оленя, который ждал хозяина возле подъезда

Новости регионов: затор образовался в центре Тюмени из-за отключенного светофора

Ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве в многоэтажке Волгоградской области

Новости регионов: взрыв произошел в университете в Перми

Новости регионов: в Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Новости регионов: поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем в Ростовской области

Новости регионов: один человек погиб в аварии с автобусом в Красноярском крае

В Томской области вдоль дорог открыли 90 пунктов обогрева и питания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Там можно согреться, поесть, выпить чай, зарядить телефон, узнать последние новости и получить медпомощь. Чаще всего такие пункты размещают в зданиях кафе, мотелях, автозаправочных и гостиничных комплексах. Для удаленных от населенных пунктов мест используют мобильные версии. Их можно быстро установить в любом месте. Это модифицированные автобусы, грузовики и специализированные автомобили повышенной проходимости.

Крыша аквапарка загорелась в Суздале. Из комплекса эвакуировали более 200 человек, из них 50 – дети. Как сообщают в МЧС, пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал. Что стало причиной пожара, еще выясняют.

