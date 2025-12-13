Новости регионов: 90 пунктов обогрева и питания открыли вдоль дорог в Томской области

В Томской области вдоль дорог открыли 90 пунктов обогрева и питания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Там можно согреться, поесть, выпить чай, зарядить телефон, узнать последние новости и получить медпомощь. Чаще всего такие пункты размещают в зданиях кафе, мотелях, автозаправочных и гостиничных комплексах. Для удаленных от населенных пунктов мест используют мобильные версии. Их можно быстро установить в любом месте. Это модифицированные автобусы, грузовики и специализированные автомобили повышенной проходимости.

Крыша аквапарка загорелась в Суздале. Из комплекса эвакуировали более 200 человек, из них 50 – дети. Как сообщают в МЧС, пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал. Что стало причиной пожара, еще выясняют.



