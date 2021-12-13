Новости России: в Якутии разбитые дороги залатали льдом

В Якутии разбитые дороги латают льдом. Рабочие просто заливают ямы водой, которая тут же застывает, в регионе сейчас -40 градусов. Дорожники уверены, что такой материал по крепости не уступает асфальту.
В Новосибирске водитель заменил регулировщика на одном из перекрестков. Там из-за сломавшегося светофора образовался затор. Тогда мужчина вылез из своего автомобиля и с зажигалкой вместо жезла стал разводить транспортные потоки. Видео, где он помогает машинам разъехаться, появилось в социальных сетях. Вот только пользователи в комментариях сомневаются, что в ГИБДД благосклонно отнесутся к такой инициативе.
Болельщиков ЦСКА снова задержала полиция. На этот раз взяли фанатов хоккейного клуба, которые приехали в Ярославль на встречу с местным "Локомотивом". В социальных сетях пишут, что силовики вывели с трибун четырех болельщиков, якобы за несоблюдение масочного режима. Хотя на кадрах один из задержанных болельщиков точно в маске. А вот самих ОМОНовцев можно заподозрить в нарушении антиковидных правил – медицинские маски у многих из них приспущены с носов, вопреки требованиям Роспотребнадзора.
В Москве после завершения футбольного матча между столичным "Динамо" и питерским "Зенитом" на поле прорвался фанат бело-голубых. Болельщик хотел поздравить игроков с важной ничьей, но его тут же окружили стюарды. За отчаянного парня вступился капитан "Динамо" Антон Шунин. Он проводил молодого человека до кромки поля, и даже подарил на память свой вратарский свитер.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: