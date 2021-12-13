Новости России: в Якутии разбитые дороги залатали льдом

В Якутии разбитые дороги латают льдом. Рабочие просто заливают ямы водой, которая тут же застывает, в регионе сейчас -40 градусов. Дорожники уверены, что такой материал по крепости не уступает асфальту.

В Новосибирске водитель заменил регулировщика на одном из перекрестков. Там из-за сломавшегося светофора образовался затор. Тогда мужчина вылез из своего автомобиля и с зажигалкой вместо жезла стал разводить транспортные потоки. Видео, где он помогает машинам разъехаться, появилось в социальных сетях. Вот только пользователи в комментариях сомневаются, что в ГИБДД благосклонно отнесутся к такой инициативе.

Болельщиков ЦСКА снова задержала полиция. На этот раз взяли фанатов хоккейного клуба, которые приехали в Ярославль на встречу с местным "Локомотивом". В социальных сетях пишут, что силовики вывели с трибун четырех болельщиков, якобы за несоблюдение масочного режима. Хотя на кадрах один из задержанных болельщиков точно в маске. А вот самих ОМОНовцев можно заподозрить в нарушении антиковидных правил – медицинские маски у многих из них приспущены с носов, вопреки требованиям Роспотребнадзора.

В Москве после завершения футбольного матча между столичным "Динамо" и питерским "Зенитом" на поле прорвался фанат бело-голубых. Болельщик хотел поздравить игроков с важной ничьей, но его тут же окружили стюарды. За отчаянного парня вступился капитан "Динамо" Антон Шунин. Он проводил молодого человека до кромки поля, и даже подарил на память свой вратарский свитер.