Еще несколько регионов РФ объявили о введении QR-кодов

Еще несколько российских регионов объявили о том, что вводят QR-коды для препятствия распространению коронавируса. С 13 октября в Смоленской области без кодов не пустят в торговый центр. На следующей неделе они понадобятся и в Коми для прохода на спортивные и культурные мероприятия.

В Калининградской области ограничения коснутся входа в торговые центры и любые непродовольственные магазины площадью более 300 квадратных метров. В Свердловской области с ноября без QR-кода нельзя будет сходить в салон красоты. А в Курганской предусмотрели и альтернативу кодам – пускать в торговые центры будут по свежему ПЦР-тесту.

По подсчетам Роспотребнадзора систему QR-кодов ввели уже почти в 30 регионах, их количество постоянно растет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.