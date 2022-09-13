Новости регионов: жители Краснодара пожаловались на запах гари и смог

Смог накрыл Краснодар. На запах гари и ухудшение видимости пожаловались жители. Международная независимая система мониторинга также подтвердила загрязнение атмосферы в нескольких районах Краснодара. Региональное МЧС причин возникновения смога не называет. По информации Муниципального центра управления, запах гари и сильное задымление идут в город со стороны Адыгеи.

Число лесных пожаров на территории России значительно сократилось. Так, за прошлую неделю площадь, охваченная огнем, уменьшилась в шесть раз. Наконец, удалось ликвидировать возгорания в Рязанской и Ивановской областях. Такую информацию дают в Минприроды. Режим ЧС в Рязанской области отменен.

Радугу над солнцем засняли туристы в Анапе. Огромный радужный круг с солнечным диском в центре застыл на фоне безоблачного голубого неба. Этот эффект называется Гало. Он образуется из-за преломления света. Считается, что Гало предвещает ухудшение погоды. Надо заметить, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В регионе ждут грозы, град и шквалистый ветер.



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