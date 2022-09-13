На Кубани объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Кубани. Там возможно образование смерчей над морем. Также синоптики прогнозируют ливни с грозами и шквалистым ветром.

По данным оперативного штаба региона, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Краснодарский край попадает в поле влияния циклона, который движется с запада на восток. Опасность непогоды сохранится до 14 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.