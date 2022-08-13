Москвичам рассказали о новостях в регионах

Пятиэтажный дом обрушился в Омске. Завалы были разобраны только к утру, обошлось без пострадавших и погибших.

В апреле пятиэтажка потеряла фрагмент стены, но жильцов тогда расселять не стали. В настоящее время по данному факту проводит прокурорская проверка.

Смерч наблюдали сразу в нескольких районах под Анапой. Явление было зафиксировано в поле рядом с трассой на Краснодар, затем в районе Утриша в Черном море. Стихия оставила после себя несколько разрушенных зданий.

Почти 450 человек сейчас ликвидируют последствия мощного паводка в Амурской области, причиной которого стали сильные ливни. В связи с этим 190 человек были эвакуированы. Подтопленными остаются 45 домов.

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