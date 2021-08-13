Туристка рассказала о погоде в Анапе

На Черноморское побережье может обрушиться первый за всю историю метеонаблюдений тропический тайфун. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 40 метров в секунду.

О погоде в Анапе рассказала туристка Елена Александрова.

"Сейчас идет очень сильный дождь, прям проливной. Начался он вчера в обед, идет он уже сутки без остановок. Если вчера еще у нас не было ветра, то сегодня добавился еще и штормовой ветер", – сказала женщина.

Она добавила, что уже подтопило некоторые районы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.