Глава Крымского района сообщил о сильных дождях в регионе

На Черноморское побережье может обрушиться первый за всю историю метеонаблюдений тропический тайфун. ​Глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь рассказал, что с пятницы по субботу прогнозируются очень сильные дожди.

"Дожди будут очень сильные, таких дождей не прогнозировалось около 10 лет", – подчеркнул Лесь.

Он также добавил, что жители и туристы должны на всякий случай собрать документы и необходимые вещи, а также продумать пути эвакуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.