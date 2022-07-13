Море окрасилось в красный цвет под Анапой. Уточняется, что из-за жары очень быстро размножились микроскопические бурые водоросли. Они и дали такой оттенок.

При этом некоторые из них выделяют токсины, которые опасны для рыбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



