Город в Якутии почти полностью ушел под воду из-за прорыва дамбы

В Якутии почти полностью ушел под воду город Верхоянск. Река Яна вышла из берегов и прорвала дамбу. Вода проникла на все улицы и придворовые территории города с населением более тысячи человек.

В районе введен режим ЧС. Подтоплены 54 придомовые территории. Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению, уточняют картину бедствия в местном оперштабе.

Из-за угрозы аварий на ЛЭП и подстанции половина домов и социальных объектов города обесточены. Критический уровень воды повышен и в нескольких якутских селах, откуда спасатели уже эвакуировали местное население.

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