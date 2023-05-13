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Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов

Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов

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Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов.

Так, более 100 домов остаются в зоне подтопления в Иркутской области. Местные жители вынуждены перебираться на крыши, некоторые живут там уже несколько дней. Семь человек уже вывезли на вертолете МЧС в город.

В Мурманской области размыло дорогу. Люди, которые в этот момент находились на трассе, оказались по разные стороны реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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