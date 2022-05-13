Более 100 населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения из-за непогоды

Свыше 100 населенных пунктов в Курской области остаются без света из-за непогоды. Накануне там бушевал ураган.

Он сносил крыши домов и вырывал с корнем деревья. Сейчас аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.