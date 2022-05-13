Жители Калининградской области пожаловались на покрышки на пляже Филинской бухты

Пляж Филинской бухты в Калининградской области обложили старыми шинами. Жители сообщили, что это место для прогулок превратилось в "сущий ад". Запах резины преследуют отдыхающих.

Местные боятся, что приливом это все вынесет в море. Только после скандала в СМИ и жалоб в прокуратуру покрышки начали убирать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

