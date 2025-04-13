Новости регионов: в Приморье ветер дует со скоростью до 30 метров в секунду

В Приморье идут сильные дожди, ветер рвет крыши и обрывает провода. Порывы достигают 30 метров в секунду. Несколько тысяч человек в некоторых районах остались без света. Больше других пострадал поселок Зарубино, с ним прервано транспортное сообщение. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Предварительно, четыре человека пострадали после взрыва газа и пожара в жилом доме в Ханты-Мансийске. Погибших нет, но троим потребовалась госпитализация, сообщил губернатор. Сейчас возгорание ликвидировано, для жителей дома развернули пункт временного размещения в местной школе.

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