Новости регионов: помощник депутата устроил дебош в ресторане Петербурга

Помощник депутата Ленобласти устроил дебош в ресторане Санкт-Петербурга. Об этом пишут СМИ. Сообщают, что мужчина душил посетителей и сотрудников, а потом достал травматический пистолет и выстрелил одному из присутствовавших в ногу.

Ливень с грозой и градом накрыл Кабардино-Балкарию. Он превратил улицы города в бурные реки. Спасатели МЧС откачивают воду. Коммунальные службы и дорожники работают в усиленном режиме.

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