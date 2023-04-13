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Спасатели приступили к очистке от пепла социально значимых объектов на Камчатке

Спасатели приступили к очистке от пепла социально значимых объектов на Камчатке

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Спасатели приступили к очистке от пепла социально значимых объектов после извержения вулкана Шивелуч. Первым делом они отмыли районную больницу в поселке Ключи, хирургический корпус и родильное отделение. Для жителей поселка привозят воду, так как пользоваться местными водопроводами из-за пепла еще нельзя.

Код авиационной опасности снизили с красного до оранжевого. Авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в районе вулкана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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