Фестиваль скорости "Байкальская миля" состоялся в Бурятии

Пятый фестиваль скорости "Байкальская миля" прошел в Бурятии. На берегах Байкала собрались больше трех тысяч зрителей, а на льду – почти 90 участников, среди которых были четыре гонщика из Москвы.

В заездах принимали участие мотоциклы, багги и самодельные гоночные болиды. В этом году появилась новая номинация – "Формула Lada", где выступали обладатели автомобилей только этой марки. Все участники должны были проехать "байкальскую милю" – это расстояние, равное самой глубокой точке Байкала – 1642 метра.

Победила в соревновании команда из Владивостока. Ей удалось разогнать свою технику до 275 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.