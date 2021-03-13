"Мост глупости" в Санкт-Петербурге закроют на два месяца на ремонт

В Санкт-Петербурге на ремонт закроют "мост глупости", который представляет собой проезд под переправой.

Как пишут местные СМИ, ремонтировать сооружение будут до 15 мая. А дальше примут решение, стоит ли вообще его открывать. Возможно, повысят габариты проезда – сейчас они не дотягивают до трех метров, а увеличить хотят до 4,5.

"Мост глупости" построили в 2009 году. С тех пор под ним регулярно застревают грузовики. На неподходящей высоте попались уже 204 большегруза.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.