Похолодание и снег добрались до Черноморского побережья

Сильные снегопады добрались и до Черноморского побережья. В Новороссийске, где недавно стояли морозы, теперь идет мокрый снег. Он налипает на провода и деревья, многие из них не выдерживают тяжести.

Гололедица, метель и снежный накат сделали городские магистрали и дорогу на перевале непроезжими. И, как полагают метеорологи, терпеть все это придется три дня.

Ударили снегопады и по Крыму. В Симферополе высота снежного покрова составила почти 30 сантиметров и, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до понедельника.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

