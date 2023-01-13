Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Общество

Новости часа: почти 1 750 объектов построили и восстановили в ЛНР за 2022 год

Новости часа: почти 1 750 объектов построили и восстановили в ЛНР за 2022 год

Новости часа: ремонт инфраструктуры в районе Соледара начнут при первой возможности

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал"

В Петербурге выросло число рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за ветра

Сотрудники МЧС спасли лебедя в одном из поселков ЛНР

Тринадцать человек пострадали в аварии на трассе М-5 "Урал"

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

Новости часа: четыре машины столкнулись на 29-м километре МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 1 750 объектов построили и восстановили в ЛНР за 2022 год. О результатах восстановления сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Национальная опера Литвы исключила из репертуара произведения российских композиторов. Об этом сообщили в данном учреждении культуры.

Обновление вакцины от коронавируса займет 2–3 месяца. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Читайте также
регионыза рубежомобществомедицинавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика