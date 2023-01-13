Новости часа: почти 1 750 объектов построили и восстановили в ЛНР за 2022 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 1 750 объектов построили и восстановили в ЛНР за 2022 год. О результатах восстановления сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Национальная опера Литвы исключила из репертуара произведения российских композиторов. Об этом сообщили в данном учреждении культуры.

Обновление вакцины от коронавируса займет 2–3 месяца. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.