Новости часа: ремонт инфраструктуры в районе Соледара начнут при первой возможности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ремонт инфраструктуры в районе освобожденного Соледара начнут при первой возможности. Об этом сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

Проблема с чипами для банковских карт в России решена. Об этом рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.



Российские банки за год выдали рекордное количество карт "Мир". Их насчитывается около 60 миллионов штук.