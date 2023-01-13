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Экономика

Новости часа: ремонт инфраструктуры в районе Соледара начнут при первой возможности

Новости часа: ремонт инфраструктуры в районе Соледара начнут при первой возможности

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал"

В Петербурге выросло число рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за ветра

Сотрудники МЧС спасли лебедя в одном из поселков ЛНР

Тринадцать человек пострадали в аварии на трассе М-5 "Урал"

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

Новости часа: четыре машины столкнулись на 29-м километре МКАД

Новости часа: в Москве задержаны 8 подозреваемых в обмане пенсионеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ремонт инфраструктуры в районе освобожденного Соледара начнут при первой возможности. Об этом сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

Проблема с чипами для банковских карт в России решена. Об этом рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Российские банки за год выдали рекордное количество карт "Мир". Их насчитывается около 60 миллионов штук.

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