Фура опрокинулась из-за обледенения трассы во Владивостоке. Предположительно, водитель не справился с управлением на развороте. Движение большегрузов ограничено. Проезд перекрыли и по самому крутому спуску в городе – улице Шефнера.

Также власти Владивостока из-за снегопада и гололедицы рекомендовали руководителям отпустить сотрудников раньше с работы. По прогнозу, снегопад продлится до 13 декабря. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

