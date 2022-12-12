Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 декабря, 21:15

Новости

Фура опрокинулась из-за обледенения трассы во Владивостоке

Фура опрокинулась из-за обледенения трассы во Владивостоке

Новости часа: ВСУ в четвертый раз за 12 декабря обстреляли Донецк из "Градов"

Три человека погибли во время обстрелов ВСУ в Донецке

Новости часа: три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: в Москву со среды на смену дождю придут снегопад и морозы

Новости часа: "Автодом" планирует закрыть сделку по покупке Mercedes в течение месяца

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка

Каучуковый цех загорелся в Нижнекамске

Новости часа: транспортная стратегия РФ может быть пересмотрена с учетом текущих реалий

Женщина привезла собаку в загородный поселок и оставила на морозе в Барнауле

Фура опрокинулась из-за обледенения трассы во Владивостоке. Предположительно, водитель не справился с управлением на развороте. Движение большегрузов ограничено. Проезд перекрыли и по самому крутому спуску в городе – улице Шефнера.

Также власти Владивостока из-за снегопада и гололедицы рекомендовали руководителям отпустить сотрудников раньше с работы. По прогнозу, снегопад продлится до 13 декабря. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика