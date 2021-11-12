Москвичам рассказали, в каких регионах ввели QR-коды

QR-коды действуют в Санкт-Петербурге, Республике Марий Эл, Ингушетии, Якутии и Амурской области, а также в Калининградской области, Республике Карелия, Архангельской и Мурманской областях.

Ближе к югу страны QR-коды введены почти везде, в том числе в Воронежской и Белгородской областях. В Волгоградской области, Пермском крае и Башкортостане также действует система кодов. На Кавказе их ввели в Чечне, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Коды понадобятся и в Хакасии, Челябинской области и некоторых других регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.