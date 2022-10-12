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12 октября, 17:30

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В Херсонскую и Запорожскую области доставили более 500 тонн продовольствия

В Херсонскую и Запорожскую области доставили более 500 тонн продовольствия

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Под охраной Росгвардии в Херсонскую и Запорожскую области доставлено более 500 тонн продовольствия. Ведомство продолжает совместно с МЧС участвовать в оказании гуманитарной помощи населению на освобожденных территориях.

Часто военнослужащим приходится разносить ее лично по адресам, где живут пожилые люди. В Херсонской области росгвардейцы доставили в населенные пункты не только продукты, но и лекарства. А в Мелитополе раздали нуждающимся электроприборы. Всего продукты питания и предметы первой необходимости получили 14 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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