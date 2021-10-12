В нескольких регионах России ввели QR-коды из-за коронавируса

С новой волной коронавируса во многих регионах РФ решили бороться с помощью введениях QR-кодов. Практика Москве знакомая, а в некоторых областях с этим сталкиваются впервые. Где-то они нужны во всех общественных местах, где-то – только в общепите.

Архангельская, Калининградская, Липецкая и Белгородская области вводят QR-коды для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Также в списке Благовещенск. Пермский край, Курская, Самарская и Волгоградская области требуют код у тех, кто хочет посетить массовые мероприятия или общественные места.

В Псковской и Воронежской областях без кодов не заселят в отели и санатории. В Кабардино-Балкарии QR-код понадобится для того, чтобы навестить близких в больницах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.