Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: около 90 человек заразились корью в Нижегородской области

Новости регионов: около 90 человек заразились корью в Нижегородской области

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

Упавшую с горы в Карачаево-Черкесии туристку из Москвы передали врачам

Четыре самолета не смогли сесть в аэропорту в Кемерове из-за тумана

Новости регионов: Кисловодск засыпало снегом 10 сентября

Крупнейший за последние 10 лет в России алмаз нашли в Якутии

Жители Якутии заметили работающий после снегопада фонтан

Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыто после ДТП

Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области

Рынок недополучит около 3 тыс тонн устриц из Приморья из-за ливней

Более 90 человек заразились корью в Нижегородской области. Как рассказали в Роспотребнадзоре, источником инфекции стал непривитый ребенок, приехавший из другого региона.

На базе отдыха в дагестанском селе женщину насмерть задавила рухнувшая бетонная стена. Мужчина, который находился рядом, получил травмы и госпитализирован.

В Казани автомобиль сбил велосипедистку. По словам очевидцев, молодой человек не удержал иномарку. Ее занесло на тротуар, где в тот момент и находилась девушка. Она в настоящее время в больнице. Пострадали и два пассажира машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпроисшествияДТПвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика