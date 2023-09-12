Новости регионов: около 90 человек заразились корью в Нижегородской области

Более 90 человек заразились корью в Нижегородской области. Как рассказали в Роспотребнадзоре, источником инфекции стал непривитый ребенок, приехавший из другого региона.

На базе отдыха в дагестанском селе женщину насмерть задавила рухнувшая бетонная стена. Мужчина, который находился рядом, получил травмы и госпитализирован.

В Казани автомобиль сбил велосипедистку. По словам очевидцев, молодой человек не удержал иномарку. Ее занесло на тротуар, где в тот момент и находилась девушка. Она в настоящее время в больнице. Пострадали и два пассажира машины.

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