Площадка летнего фестиваля в Сочи заполнена до отказа людьми

Площадка летнего фестиваля, который проходит в горах Сочи, заполнена до отказа людьми. Мероприятие впервые проводят среди горных вершин.

Фестиваль продлится три дня. Помимо выступления артистов, гостей ждут спортивные развлечения, фудкорт и маркет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

