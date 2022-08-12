Стало известно об обстановке в Крыму после взрывов в Новофедоровке

В Новофедоровке, где несколько дней назад сдетонировали снаряды на военном аэродроме, идет уборка. Завершить ее планируют 12 августа, заявили власти Крыма. В уборке участвуют 400 человек.

На туристическом сезоне это никак не сказывается. Пляж Саки полон, даже прилечь негде. При этом в Новофедоровке все еще лежат выбитые стекла, балконные рамы.

Авиационная техника, по данным Минобороны, не повреждена, пострадали 60 домов в округе. Один человек погиб, 14 получили травмы. В военном ведомстве уточнили, что никакого огневого воздействия на боеприпасы не было. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.