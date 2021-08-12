Барнаул накрыл мощный ливень

Потопы добрались до Барнаула. Там прошел мощный ливень. Дороги в центре города утонули. А на одной из них из-под асфальта забил целый фонтан.

Ливневые канализации в городе не справляются с нагрузкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.