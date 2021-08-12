Новости России: депутат из Марий Эл разъяснил фразу о необходимости "кланяться власти"

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Депутат из Марий Эл назвал фразу о необходимости "кланяться власти", потому что она от Бога, вырванной из контекста. Эти слова ранее вызвали широкий резонанс, точнее негодование и недоумение.
Миллион долларов за победу на Олимпиаде. Такой суммой похвастался борец Абдулрашид Садулаев. Он завоевал для нашей сборной золото в Токио. И за такие достижения якобы депутат Магомед Гаджиев сделал щедрый подарок. Однако представитель парламентария назвал это фейком. Говорит, никакого миллиона Гаджиев не обещал – просто пригласил борца в гости, чтобы поздравить.
Во Владикавказе, где люди погибли из-за перебоя в подаче кислорода, откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Его развернут на базе Северо-Осетинской медакадемии по поручению министра здравоохранения. Госпиталь оснастят всем необходимым оборудованием для пациентов с тяжелым течением коронавируса. В том числе койками, обеспеченными кислородом.
На Сахалине Гагарина отправили в утиль. Памятник первому космонавту нашли на берегу моря среди кучи мусора. Снимки выложили в Сеть местные жители, после чего разразился скандал. Теперь скульптуру обещают отреставрировать. Хотя в мэрии района ранее посчитали, что она ремонту не подлежит. Гагарин долгое время стоял на въезде в город Невельск.
В Крыму в Симферопольском районе готовятся к возможной эвакуации населения. В резерве – 12 автобусов. Там из-за сильного ливня залило участок трассы между селами Краснолесье и Доброе, а также подтопило несколько домов. На базе гостиницы "Надежда" в селе Перевальном развернули пункт временного размещения. По последним данным, в нем шесть человек, в том числе ребенок.
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