В Орловской области создадут отряды теробороны

В Орловской области могут появиться отряды теробороны. В настоящее время местные власти решают вопрос по организации тренировочной площадки. После этого все желающие смогут пройти обучение основам медицинской и тактической подготовки, а также научиться пользоваться оружием.

Отряды территориальной обороны созданы в приграничных с Украиной регионах. В Белгородской области подразделение насчитывает восемь батальонов общей численностью около трех тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.