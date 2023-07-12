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12 июля, 09:45

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В Орловской области создадут отряды теробороны

В Орловской области создадут отряды теробороны

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В Орловской области могут появиться отряды теробороны. В настоящее время местные власти решают вопрос по организации тренировочной площадки. После этого все желающие смогут пройти обучение основам медицинской и тактической подготовки, а также научиться пользоваться оружием.

Отряды территориальной обороны созданы в приграничных с Украиной регионах. В Белгородской области подразделение насчитывает восемь батальонов общей численностью около трех тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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