В Екатеринбурге зафиксировали 40-градусную жару

В Екатеринбурге зафиксировали рекордную жару: воздух прогрелся до 40 градусов. Такую температуру отметили впервые за почти 190 лет наблюдений. Прохладнее станет только к вечеру 13 июля.



Между тем в Омской области из-за аномальной жары и засухи ввели режим ЧС. Власти приняли такое решение из-за суховея – сочетания высокой температуры, низкой влажности и сильного ветра. Из-за этого явления уже погибли посевы на площади более 100 гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.