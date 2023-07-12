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В Екатеринбурге зафиксировали 40-градусную жару

В Екатеринбурге зафиксировали 40-градусную жару

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В Екатеринбурге зафиксировали рекордную жару: воздух прогрелся до 40 градусов. Такую температуру отметили впервые за почти 190 лет наблюдений. Прохладнее станет только к вечеру 13 июля.

Между тем в Омской области из-за аномальной жары и засухи ввели режим ЧС. Власти приняли такое решение из-за суховея – сочетания высокой температуры, низкой влажности и сильного ветра. Из-за этого явления уже погибли посевы на площади более 100 гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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